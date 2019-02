Succès d'audience pour le doc “Qu’est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?”

Ce film réalisé par Patrick Jeudy est produit par Hauteville Productions, société de production de documentaires créée par Allary Éditions et Karina Si Ahmed.Patrick Rotman, président du jury documentaire du Festival de Luchon a salué la « virtuosité remarquable du montage et de la réalisation », ainsi que « la très grande alchimie entre le fond et la forme qui donnent à ce film une très grande puissance émotionnelle ».Le documentaire avait reçu le Grand Prix Pyrénées d’Or du meilleur film documentaire 2019 au festival audiovisuel de Luchon. Il est disponible en replay