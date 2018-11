Pour la première fois, les Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T) et les éditions Espaces 34 s’associent pour mettre à l’honneur la littérature contemporaine de théâtre et les auteurs émergents à travers la création d’un nouveau prix qui récompense deux pièces, l’une tout public et l’autre jeunesse. En récompense, les deux pièces sont éditées aux éditions Espaces 34.





Sufo Sufo et Stéphane Bientz





Prix des écrivains Associés du Théâtre 2018

Debout un pied de Sufo Sufo

Oméga Dream, candidat au départ, erre sur les quais depuis des années sans réussir à embarquer. Un jour, il rencontre Julie Rose qu’il sauve des patrouilles de police. Elle accepte alors de lui faire partager son « plan » de départ avec le légendaire Benson-de-la-mer. Tout en attendant l’arrivée de celui-ci, ils occupent le temps comme ils peuvent, discutant, évoquant les embûches du voyage. Quand Benson-de-la-mer apparaît, Oméga Dream croit reconnaître en lui un de ses amis... Debout un pied, ponctué par la voix de L’Indéfini, témoin des désirs et des combats de ses semblables, s’interroge : pourquoi partir ? Pourquoi rester ? Ceux qui ont fait le voyage sont aujourd’hui des légendes, mais la frontière entre espoir et mensonge est parfois ténue.

Auteur camerounais, comédien et metteur en scène, il s’est formé au sein de la Compagnie Les troubadours à Yaoundé. Depuis 2009, il anime au Cameroun un laboratoire de recherche artistique « Scènes expérimentales », une biennale qui réunit des créateurs d’horizons divers.

Depuis 2013, il prend part à des chantiers et résidences d’écriture en Afrique (Contexthéâtrales à Yaoundé ; Tarmac des Auteurs à Kinshasa), en Europe (résidence 10 sur 10 en Pologne ; ARC — artists Residency en Suisse ; Maison du Comédien Maria Casarès (2014) ; Maison des auteurs de Limoges), et au Canada (Conseil des arts du Québec).

Il a publié en 2016 Je suis libre donc je danse aux éditions Scènes d’ébène (Cameroun) et Haute cour 6600 chez ETGSO en France. Ses textes sont joués en Afrique, en Europe et au Canada. Debout un pied est sélectionnée par quatre comités de lecture : à mots découverts, La Maison des auteurs de Limoges, le Théâtre de la Tête noire à Saran, et les E.A.T 2018.

La pièce reçoit le Prix SACD 2017 de la dramaturgie de langue française et le Prix des écrivains Associés du Théâtre 2018. Elle a été accompagnée par le collectif à Mots Décou — verts dans le cadre d’un chantier d’écriture au Tarmac avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium.

Prix jeunesse des écrivains Associés du Théâtre 2018

Hématome(s) de Stéphane Bientz

Garçon peureux et livré à lui-même, Tom promène son ennui sur la plage. Il y rencontre Ema, farouche et solitaire, qui vient d’emménager avec son père sur une île voisine encerclée par les marées. Et il y croise aussi Dilo, gamine intrépide et autoritaire, qui n’arrête pas de le bousculer sans qu’il ne réagisse. Tous trois se lient et forment une étrange bande, trois solitudes à la connivence brutale. Or, un jour, Ema disparaît. Quelle complicité réunira les trois enfants ? Tom et Dilo réussiront-ils à sauver Ema des « griffes du dragon » ? Écrite du point de vue des enfants, la pièce fait appel au pouvoir de la suggestion et à l’univers des contes pour que s’expriment, entre ce que l’on devine et ce que l’on voit, le courage et la parole des enfants.

Auteur, comédien et marionnettiste, Stéphane Bientz partage son activité entre écriture, scène et interventions artistiques. Sa première pièce jeunesse Hématome(s), soutenue par le collectif À mots découverts, bénéficie de la bourse Beaumarchais-SACD 2016 et de l’aide à la création texte dramatique Artcena 2018.

Elle fait également partie des textes lauréats des E.A.T jeunesse et des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2018. En 2017, associé au plasticien Bruno Michellod, il cofonde la compagnie de marionnettes La Barbe à Maman pour laquelle il écrit les deux prochains textes : L’Où vas-tu et Elias : « Né-fée ! ».