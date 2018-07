Suite Française fait ses premiers pas sur les planches d'Avignon "Off"

La comédienne avait déjà adapté Le Bal, l’une des nouvelles d’Irène Némirovsky, et elle se replonge ainsi dans l’œuvre de l’auteure. Avec son adaptation de Suite française, elle souhaite « rappeler cette époque qui ne remonte pas à si longtemps » rapporte l’AFP. La pièce a fait ses débuts au Festival « off » d’Avignon. L’adaptation a été faite en collaboration avec Stéphane Laporte, chroniqueur et scénariste.

Elle met en scène la seconde partie du livre, intitulé Dolce, plongeant le spectateur dans l’intimité du salon bourgeois de province dans un village de Bourgogne. En 1941, l’Allemagne a envahi la France et Mme Angellier se voit obligée d’accueillir un officier de la Wehrmarcht. On y découvre les sentiments amoureux qui naissent entre la belle fille de l’hôtesse dont le mari est prisonnier de guerre en Allemagne et un officier allemand.

Au centre de l’action des femmes fortes qui doivent faire face aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, à l’arrière. Ce texte met en avant les conséquences destructrices de l’occupation et de l’exode. Pour Virginie Lemoine, « tous les ingrédients de la tragédie classique sont réunis ». Ainsi, « aucun dialogue n’est inventé, tous les mots de l’auteure sont fidèlement restitués ».