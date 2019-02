Sunrise Records rachète le disquaire et libraire britannique HMV

Hazel Nicholson, CC BY 2.0



HMV avait été contraint de se placer en liquidation judiciaire fin décembre, pour la seconde fois en près de six ans. La société avait en effet fait faillite une première fois en 2013 , souffrant déjà de l'essor des ventes en ligne. Le fonds d'investissement Hilco avait alors racheté la dette de HMV, redonnant ainsi espoir en l'avenir de la chaîne.Le cabinet KPMG, qui a été nommé administrateur de la société depuis Noël, avec pour objectif de trouver un repreneur, a annoncé dans un communiqué que le disquaire allait être vendu au groupe canadien Sunrise, pour un montant non dévoilé.Sunrise Records acquiert donc 100 magasins au Royaume-Uni et préserve pour l'heure 1487 emplois. Les magasins continueront à être présentés sous le nom HMV.Cependant, 27 magasins vont être fermés – dont le magasin phare du groupe, situé à Oxford Street à Londres – ce qui entraînera 455 licenciements, indique l'agence Reuters.« Nous sommes heureux d'acquérir la plus célèbre entreprise de musique et de divertissement au Royaume-Uni », déclare dans le communiqué Doug Putman. Interrogé par la BBC mardi, ce dernier a expliqué vouloir mettre l'accent sur la vente de vinyles, qui reviennent dans l'air du temps et sont recherchés par les connaisseurs et les DJ.« Les gens aiment venir dans un magasin, vivre une expérience et parler avec quelqu'un qui aime la musique, la vidéo et le divertissement. Il y a tant de choses que vous obtenez dans un magasin que vous ne pouvez pas avoir en ligne », a-t-il expliqué à la BBC.HMV c'est de la musique, mais aussi (un peu) de ventes de livres, représentant environ 2% des revenus de HMV pour l'année précédente. Les administrateurs de KPMG ont déclaré qu'ils étaient actuellement en pourparler avec les fournisseurs de livres pour HMV dans le but de maintenir ce secteur d'activité.Sunrise Records a été fondée en 1977 et ne comptait que cinq magasins au moment de l'achat. L'expansion a commencé en 2017 et aujourd'hui, la chaîne en compte 84. Douglas Putman est également propriétaire d'Everest Toys, la plus grande entreprise de distribution de jouets et de jeux en Amérique du Nord.Le premier magasin HMV (His Master's Voice) a ouvert à Londres en 1921. Il appartenait à la Gramophone Company, qui l'a doté de son logo légendaire, le chien qui écoute un gramophone. La société est entrée dans l'histoire de la musique en 1962 avec les Beatles qui ont signé à cette époque avec EMI, la maison de disques qui a appartenu à HMV jusqu'en 1996.via The Bookseller