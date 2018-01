Superman : Red Son pourrait devenir un film d'animation

Les films d'animation DC ont la réputation, pas volée, d'être meilleurs que les films destinés au cinéma : Assault on Arkham faisait ainsi bien mieux que Suicide Squad, et le film Wonder Woman de 2009 a aussi ses adeptes. Difficile, donc, d'espérer un meilleur avenir pour le comic de Mark Millar, dessiné par Dave Johnson et Kilian Plunkett, qu'une adaptation animée, surtout si Bruce Timm s'en charge.

C'est au cours de l'avant-première du film d'animation qu'il vient de coproduire, Batman : Gotham by Gaslight, que Timm s'est laissé aller à quelques confidences. Réalisé par Sam Liu, Gotham by Gaslight est tiré du one shot de Brian Augustyn et Mike Mignola, dans lequel un Batman affronte Jack l'Éventreur à l'époque victorienne. Gotham by Gaslight fait partie de la série Elseworlds de DC Comics, où les histoires réinventent l'univers super-héroïque sans en changer la trame, le plus souvent dans d'autres époques.

Or, Superman : Red Son fait aussi partie de cette série Elseworlds : selon Bruce Timm, si Gotham by Gaslight est couronné de succès, Warner Bros et DC pourraient valider un projet autour de Red Son. Vieux roublard, Bruce Timm manie bien les ficelles du marketing, sans aucun doute...

Le résumé de l'éditeur pour Superman : Red Son :

Imaginez un monde dans lequel le personnage de Superman n'aurait pas été élevé aux États-Unis, mais en Union soviétique. L'album part de cette hypothèse pour dépeindre tout un monde parallèle avec son histoire et ses super-héros.

La bande-annonce de Batman : Gotham by Gaslight :