Sweet Tooth, de Jeff Lemire, en voie d'adaptation sur Netflix

Détail de la couverture de Sweet Tooth Vol. 2: In Captivity (Vertigo)

Dix années ce sont écoulées depuis la mystérieuse pandémie qui frappa la Terre et décima la quasi-totalité de la population. De celle-ci naquit une nouvelle espèce : mi-homme mi-animale. Gus fait partie de ces enfants hybrides dont on ignore tout, livré à lui-même depuis la mort de son père. Au cours de son voyage à travers une Amérique dévastée, Gus croisera la route de Jepperd, homme massif et taciturne avec qui il se met en quête d'un refuge spécialisé. Mais sur leur route, les chasseurs sont nombreux.

Un pilote avait été commandé par la plateforme Hulu en fin d'année 2018, mais il semblerait que le projet d'une série soit désormais dans les cartons de la plateforme Netflix. Pour rappel, les bandes dessinées de Jeff Lemire, avec José Villarrubia aux couleurs, suivaient le parcours de Gus, un jeune enfant hybride qui présente des caractéristiques d'un cerf...Le résumé de l'éditeur pour Sweet Tooth :Les bandes dessinées ont été traduites en français chez Urban Comics par Benjamin Rivière et sont publiées à l'origine par Vertigo, filiale de DC Comics.Le réalisateur et scénariste américain Jim Mickle devrait prendre la tête de cette série, produite par Robert Downey Jr. et Susan Downey, mais aussi Warner Bros TV. Apparemment, Beth Schwartz, qui a participé à la série Arrow, serait désormais de la partie.