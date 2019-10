Sylvain Prudhomme remporte le Prix Landerneau des Lecteurs 2019

« J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des années sans penser à lui. Je l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie. »



Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, le vertige devant la multitude des existences possibles.

Auteur de romans et de reportages, Sylvain Prudhomme a reçu de nombreux prix littéraires et son œuvre a été traduite dans plusieurs pays. Dans la collection L’Arbalète, il a notamment publié Là, avait dit Bahi, Les grands et Légende.Voici le résumé de l’éditeur pour Par les routes :Cette année, le jury présidé par le romancier Philippe Besson (En l’absence des hommes, éditions Julliard, 2001) aux côtés de Michel-Édouard Leclerc était composé de 220 lectrices et lecteurs sélectionnés dans toute la France. Douze de ces jurés, tirés au sort, ont été invités à Paris les 8 et 9 octobre pour participer aux délibérations finales, assister à la remise du prix et profiter le lendemain d’une rencontre privilégiée avec Sylvain Prudhomme.« Récompenser un roman permet, dans une rentrée littéraire chargée, de mettre la lumière sur un texte, une langue, un style, un auteur, une histoire » a déclaré Philippe Besson. « Mais surtout nous passons un contrat de confiance avec le lecteur, celui qui entre dans la librairie et à qui nous allons dire : ce livre-là ne vous décevra pas, ce livre-là va vous plaire, vous émouvoir. C’était mon rôle de président du Prix Landerneau des Lecteurs et la responsabilité de chaque membre du jury. »Sylvain Prudhomme succède donc à Serge Joncour récompensé l’année dernière pour Chien-Loup (Flammarion). Ce prix le distingue parmi les 336 nouveautés françaises de la rentrée littéraire puis des 4 romans finalistes Sylvain Prudhomme — Par les routes — L’Arbalète/Gallimard — 9782072740381 – 19 €