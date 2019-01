Sylvester Stallone progresse dans l'écriture du biopic d'Edgar Allan Poe

Sur Instagram, Stallone a partagé l'unique photo existante de lui-même en costume,

qui remonte à plusieurs décennies

« La route est longue avant d'atteindre ses objectifs, mais le jeu en vaut définitivement la chandelle... » : voici la légende que Sylvester Stallone a inscrite sur Instagram pour accompagner une vidéo dans laquelle il dévoile son espace de travail, et, surtout, la première page d'un scénario consacré à Edgar Allan Poe.Né le 19 janvier 1809 et mort le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe est considéré comme un des maitres de l'horreur, de la science-fiction et du fantastique, autant de genres qu'il a maitrisés et popularisés, notamment à travers des poèmes et des nouvelles. Il a ainsi signé Double assassinat dans la rue Morgue, La Lettre volée et Le Corbeau, devenus des classiques de la littérature américaine.Assurant que le film fait partie des « grands défis » de sa vie, Stallone précise qu'il pense au projet depuis 4 à 5 décennies : au début de sa carrière, il envisageait d'ailleurs d'incarner Edgar Allan Poe, en témoigne une photo de lui en costume partagée sur Instagram. À Hollywood, sa passion pour la littérature est un détail bien connu du caractère de la superstar.Difficile de dire si l'acteur songe encore à prendre les traits d'Edgar Allan Poe dans un biopic qui s'intitule, pour le moment, Poe, tout simplement. Stallone reprendra, en 2020, le rôle de Rambo dans le cinquième film de la saga.