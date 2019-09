Sylvie Le Bihan revient à Chambéry : “La mère parfaite n'existe pas”

Lundi 16 septembre à 15h30,Sylvie Le Bihan sera à la Foire de Savoie, pour présenter son dernier roman lors d'une journée de rencontres placée sous le signe de la femme. Elle échangera avec le public sur le thème "La mère parfaite n'existe pas".













Ce rendez-vous s'inscrit dans la journée de la femme de la Foire de Savoie, lors de laquelle des rencontres littéraires sont proposées par Lectures Plurielles,

La femme et la maternité, deux thématiques omniprésentes dans l'œuvre de Sylvie Le Bihan, en témoigne son dernier ouvrage Amour propre (J.-C. Lattes, 2019). L'histoire d'une mère et d'une fille, d'une mère et de ses enfants, de femmes qui tentent de s'approprier leurs maternités.

Les rencontres littéraires : lundi 16 septembre

10h00 : Ouverture de la Foire de Savoie, entrée gratuite pour les femmes

11h30 : "Visages de femmes, poèmes d’amour" Lectures avec Maram Al-Masri et Bruno Doucey

12h00 : Dédicaces de Sylvie Le Bihan et Miguel Bonnefoy

14h00 : "Voix premières, peuples du Sud" Lectures avec Miguel Bonnefoy

15h30 : "La mère parfaite n’existe pas" Rencontre avec Sylvie Le Bihan autour de son roman Amour propre (Lattès)

Dédicaces de Maram Al-Masri et Bruno Doucey

16h45 : "Écrire pour de beaux lendemains" Lectures avec Maram Al-Masri et Bruno Doucey

18h00 : Table ronde finale avec l’ensemble des auteurs



La Foire de Savoie ouvre ses portes demain à Chambéry ! Du 13 au 23 septembre, venez découvrir les nouveautés et faire de bonnes affaires, sous les yeux des pharaons égyptiens ! Concerts, journées thématiques, nocturnes, animations pour les enfants, il y en a pour tous les goûts !