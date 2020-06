Taram et le Chaudron magique : bientôt un film en prise de vues réelles ?

35 ans après la sortie de Taram et le Chaudron magique, le film d’animation culte de Disney devrait bientôt faire l’objet d’une adaptation en live action. Pour rappel, l’histoire est inspirée du deuxième tome des Chroniques de Prydain de Lloyd Chudley Alexander, parues entre 1964 et publiées en France aux éditions Anne Carrière dans une traduction de Marie de Prémonville.



Un jeune valet de ferme qui rêve de devenir guerrier, une truie dotée de dons extraordinaires et un chaudron magique : l’histoire ne vous rappelle rien ? Taram et le Chaudron magique (titre original : The Black Cauldron) fait partie de ces classiques des studios Disney.Sorti en 1985, le film d’animation réalisé par Ted Berman et Richard Rich est basé sur la saga fantasy de Lloyd Alexander, Les Chroniques de Prydain, dont le premier tome fut publié en 1963.D’après les informations révélées par Daniel RPK et diffusées par CBR , Disney plancherait sur un nouveau film des aventures de l’apprenti porcher. Il devrait s’agir cette fois-ci d’un film en prise de vues réelles.On ne sait pas encore si cette nouvelle version de Taram et le Chaudron magique est prévue pour une sortie en salles ou sur la plateforme de vidéo à la demande Disney+. D'ailleurs, pour le moment, aucun projet n’a été confirmé de la part de Disney.En attendant plus d’informations, il est possible de se replonger au cœur de la terre fictive de Prydain à travers les ouvrages originaux. Les 5 tomes ont été traduits en français aux éditions Anne Carrière.