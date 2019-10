Tarantino distille son amour du cinéma dans un roman

Marco Nürnberger

En ce moment, je travaille sur un livre. Et j’ai ce personnage qui a fait la Seconde Guerre mondiale et il a vu beaucoup de massacres là-bas. Et maintenant il est de retour à la maison, dans les années 50, et il ne se retrouve plus dans les films. Il les trouve puérils après tout ce qu’il a vécu. Pour lui, les films d’Hollywood ne restent que des fictions. Et alors, tout d’un coup, il commence à entendre parler de ces films étrangers de Kurosawa et Fellini…

Le célèbre cinéaste américain pourrait se reconvertir soit en directeur de scénarios de séries en collaboration avec Netflix, soit… en romancier.C’est au cours d’un entretien avec Martin Scorsese pour le DGA’s Quarterly , un guide consacré aux réalisateurs américains, que Quentin Tarantino a précisé qu’il planchait ardemment sur un projet romanesque. L’histoire, a-t-il laissé entendre sans davantage de précisions, serait celle d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui se prend de passion pour le cinéma :Ce n’est cependant pas la première fois que Tarantino évoque un tel projet. En 2013 déjà, alors que s’annonçait la sortie en salle de son 8e film, Django Unchained, il avait fait allusion à cette nouvelle direction de carrière . D'autant que, d'après ce que l'on sait sur sa manière de construire ses scénarios, ce penchant pour l‘écriture n'est pas si incongru.À l'époque de la production du film Les Huit Salopards, le scénario du film avait fuité, et Tarantino avait déjà envisagé de le publier sous la forme d'un roman.Ainsi, bien que la sortie en salle de son dernier long métrage en mai 2019, Once upon a time in Hollywood, sonnait comme une forme d’hommage rendue à la culture cinématographique hollywoodienne des années 70, cette dernière annonce ne semble pas présager pour autant son détournement définitif du 7e art.Mais plutôt une forme d’indécision quant à la manière de conduire le restant de sa carrière à venir...