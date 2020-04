Tarantino envisage une novélisation de Once Upon a Time... in Hollywood

Quentin Tarantino et la littérature, c’est un peu comme un long marivaudage qui peine à se concrétiser. Après avoir fait part à plusieurs reprises de sa volonté d’écrire, voilà que le cinéaste américain annonce une potentielle novélisation de sa dernière réalisation, Once Upon a Time... in Hollywood.













S’il avoue jusqu’ici « n’avoir jamais pensé à adapter un de ses films sous la forme d’un roman », l’idée le préoccupe sérieusement depuis peu. « Il se pourrait que je sois en train d’écrire une novélisation de Once Upon a Time... in Hollywood » laisse entendre le cinéaste.



Sorti en salle en 2019, le long métrage a vivement été salué par la critique. Il a en effet remporté 3 Goldens Globes dont le Golden Globe du meilleur film musical ou comédie en 2020. Il a également été en tête des nominations aux BAFTA Film Awards et aux Oscars.



Pour rappel, le casting rassemblait des grandes personnalités du cinéma parmi lesquels Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rick Dalton et Brad Pitt dans le rôle de son cascadeur Cliff Booth.



Que le cinéaste songe à quitter le 7e art pour devenir romancier n’étonnera personne. Quentin Tarantino soutient depuis quelques années maintenant que son 10e long métrage sera le dernier, l’occasion peut-être de se lancer alors pleinement dans la littérature.



Difficile cependant de prendre au sérieux les déclarations du réalisateur qui a déjà évoqué des projets similaires par le passé. En 2013 déjà, il avait annoncé vouloir arrêter de



« Je vais écrire des romans. Je vais écrire des romans. Je serai un critique de films et du reste, vous voyez, de livres et de cinéma. De la sorte, ma vie artistique ne s’arrêtera pas, elle va simplement changer. Je deviendrai un homme de lettres » s’était-il enthousiasmé.

Dans un entretien accordé à Pure Cinema Podcast et mis en ligne ce lundi 1er avril, Quentin Tarantino a en effet révélé qu’il envisageait une novélisation de son dernier long métrage.S’il avoue jusqu’ici « n’avoir jamais pensé à adapter un de ses films sous la forme d’un roman », l’idée le préoccupe sérieusement depuis peu. « Il se pourrait que je sois en train d’écrire une novélisation de Once Upon a Time... in Hollywood » laisse entendre le cinéaste.Sorti en salle en 2019, le long métrage a vivement été salué par la critique. Il a en effet remporté 3 Goldens Globes dont le Golden Globe du meilleur film musical ou comédie en 2020. Il a également été en tête des nominations aux BAFTA Film Awards et aux Oscars.Pour rappel, le casting rassemblait des grandes personnalités du cinéma parmi lesquels Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rick Dalton et Brad Pitt dans le rôle de son cascadeur Cliff Booth.Que le cinéaste songe à quitter le 7e art pour devenir romancier n’étonnera personne. Quentin Tarantino soutient depuis quelques années maintenant que son 10e long métrage sera le dernier, l’occasion peut-être de se lancer alors pleinement dans la littérature.Difficile cependant de prendre au sérieux les déclarations du réalisateur qui a déjà évoqué des projets similaires par le passé. En 2013 déjà, il avait annoncé vouloir arrêter de réaliser des films pour se tourner vers l’écriture.« Je vais écrire des romans. Je vais écrire des romans. Je serai un critique de films et du reste, vous voyez, de livres et de cinéma. De la sorte, ma vie artistique ne s’arrêtera pas, elle va simplement changer. Je deviendrai un homme de lettres » s’était-il enthousiasmé.