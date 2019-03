Taxée de racisme, une tragédie antique est annulée à la Sorbonne

“Censeur autoproclamé”

Outrage ou Incompréhension







Prévue dans le cadre du festival Les Dionysies, cette pièce met en scène les Grecs Argiens et les Danaïdes, filles de Danaos venues d’Égypte, rappelle la présidence de l’Université. Et ce, fidèlement aux pratiques théâtrales antiques, respectivement par des actrices et acteurs portant des masques blancs et des masques noirs tels que d’usage à l’époque.« Si le blackface est une pratique condamnable, en ce qu’il a pour objet d’humilier les “Noirs”, en l’espèce, les motivations de la compagnie ne relèvent ni de ce projet ni de cette pratique », note de son côté l’Observatoire de la liberté de création (émanant de la Ligue des Droits de l’Homme) dans une réaction à cette annulation forcée.Et d’ajouter : « Personne ne peut s’ériger ainsi en censeur autoproclamé. Si certains considèrent que la pièce est raciste, le recours légal, ce sont les tribunaux, lesquels n’ont pas été saisis. »Le metteur en scène avait tenté d’apaiser les esprits, quelques jours auparavant : « Il y a une différence d’ethnie géographique, pas de race. Aucun racialisme là-dedans, aucun racisme encore moins de notre part. L’an dernier, ne disposant pas de masques, nous avons maquillé les peaux blanches des comédiennes européennes ou asiatiques. Sinon, l’opposition dépeinte par le texte d’Eschyle n’est pas manifeste. »La ligue de défense noire africaine, qui avait porté cette manifestation vient d’ajouter : « Pour nous le problème n’est ni Eschyle ni les Suppliantes mais le metteur en scène qui sous couvert d’antiracisme voulait grimer ses actrices en femmes noires, puis ensuite leur faire porter des caricatures de masques totémiques qui n’avaient de remarquables que leur laideur. »Les ministres Frédéric Vidal et Franck Riester (Enseignement supérieur et Culture), ont également condamné cette « atteinte sans précédent à la liberté d’expression et de création dans l’espace universitaire ». Pour les ministres, les accusations portées contre la pièce « sont incompréhensibles : Les Suppliantes est une œuvre qui porte en son cœur la notion de dépassement des conflits. En ayant empêché cette pièce d’être jouée au nom d’une idéologie militante, ces perturbateurs font le jeu de la discrimination et de l’exclusion qu’ils prétendent combattre. »Tous deux ont souhaité que la représentation puisse d’effectuer malgré tout dans les semaines prochaines — et cette fois, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. De son côté, L’Observatoire se propose pour organiser un débat, qui permette, au terme de la pièce, de pouvoir discuter démocratiquement du sujet et du traitement scénographique choisi.« Empêcher, par la force et l’injure, la représentation d’une pièce de théâtre est une atteinte très grave et totalement injustifiée, à la liberté de création. C’est aussi un procès d’intention et un contre-sens total contre lesquels Sorbonne Université s’élève avec la plus grande fermeté », avait affirmé l’établissement au lendemain des faits.