Telgemeier, Emil Ferris, Mariko Tamaki... Le palmarès des Eisner Awards 2020

Photographie : Raina Telgemeier, en 2019 (Library of Congress Life, domaine public)

“Hot Comb”, par Ebony Flowers, dans Hot Comb (Drawn & Quarterly)Our Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters, par Emil Ferris (Fantagraphics)Bitter Root, par David Walker, Chuck Brown, et Sanford Greene (Image)Little Bird par Darcy Van Poelgeest et Ian Bertram (Image)Invisible Kingdom, par G. Willow Wilson et Christian Ward (Berger Books/Dark Horse)Comics: Easy as ABC, par Ivan Brunetti (TOON)Guts, par Raina Telgemeier (Scholastic Graphix)Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, par Mariko Tamaki et Rosemary Valero-O'Connell (First Second/Macmillan)The Way of the Househusband, vol. 1, par Kousuke Oono, traduit par Sheldon Drzka (VIZ Media)Drawing Power: Women’s Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, dirigé par Diane Noomin (Abrams)They Called Us Enemy, par George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott, et Harmony Becker (Top Shelf)Are You Listening? par Tillie Walden (First Second/Macmillan)LaGuardia, par Nnedi Okorafor et Tana Ford (Berger Books/Dark Horse)Snow, Glass, Apples, par Neil Gaiman et Colleen Doran (Dark Horse Books)The House, par Paco Roca, traduit par Andrea Rosenberg (Fantagraphics)Cats of the Louvre, par Taiyo Matsumoto, traduit par Michael Arias (VIZ Media)Witch Hat Atelier, par Kamome Shirahama, traduit par Stephen Kohler (Kodansha)Krazy Kat: The Complete Color Sundays, par George Herriman, dirigé par Alexander Braun (TASCHEN)Stan Sakai’s Usagi Yojimbo: The Complete Grasscutter Artist Select, par Stan Sakai, dirigé par Scott Dunbier (IDW)Mariko Tamaki, Harley Quinn: Breaking Glass (DC); Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan); Archie (Archie)Raina Telgemeier, Guts (Scholastic Graphix)Rosemary Valero-O'Connell, Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan)Christian Ward, Invisible Kingdom (Berger Books/Dark Horse)Emma Rios, Pretty Deadly (Image)Dave Stewart, Black Hammer, B.P.R.D.: The Devil You Know, Hellboy and the BPRD (Dark Horse); Gideon Falls (Image); Silver Surfer Black, Spider-Man (Marvel)Stan Sakai, Usagi Yojimbo (IDW)Women Write About Comics, édité par Nola Pfau et Wendy Browne, www.WomenWriteAboutComics.comMaking Comics, par Lynda Barry (Drawn & Quarterly)EC Comics: Race, Shock, and Social Protest, par Qiana Whitted (Rutgers University Press)Making Comics, conçu par Lynda Barry (Drawn & Quarterly)Afterlift, par Chip Zdarsky et Jason Loo (comiXology Originals)Fried Rice Comic, par Erica Eng, https://friedricecomic.tumblr.com