Tendre Enfance, de Bernstein & Houssin, Prix Schlingo 2019

Véritable critique de la société, Tendre enfance est une BD à l'humour noir grinçant où les enfants reproduisent les schémas parentaux tout en se jouant d'eux. Cruels, (pas si) bêtes et méchants, ils usent du chantage pour parvenir à leurs fins, obtenir de l'argent de poche ou de l'affection. Ils achèvent leurs géniteurs sans pitié. Mais les grands ne sont pas que des victimes, les bambins ont de qui tenir ! La BD allie l'humour ciselé de Jorge Bernstein aux dessins souples, dynamiques et trash de Laurent Houssin.

Les premières planches de Tendre enfance sont parues dans Fluide Glacial de 2013 à 2017. Yan Lindingre, alors rédacteur en chef du magazine, signait la préface de l‘album.Le prix Schlingo est décerné au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême depuis 2009, en marge du palmarès officiel. Il a été créé à l’initiative de Florence Cestac et Yves Poinot. Il récompense un album et/ou un auteur ayant une communauté d’esprit avec l’œuvre de Charlie Schlingo. L’obtention de ce prix représente une reconnaissance de la part du milieu du dessin d’humour. Il récompense un travail éditorial entamé il y a deux ans, depuis la création de la maison d’édition.Le résumé de l'éditeur pour Tendre enfance :Dans un souci de fabriquer de la culture qui fait rire en circuit court, les livres des éditions Rouquemoute, basées à Nantes, sont imprimés en Vendée par Pollina (Luçon) et sont diffusés et distribués en librairies par Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD Images).Jorge Bernstein et Laurent Houssin - Tendre enfance - éditions Rouquemoute - 9791096708291 - 16 €