Terre de voyage : les lettres de Suisse invitaient à l'aventure

Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre, la troisième édition du Festival du livre suisse - Terre de voyage a séduit les amoureux de belles-lettres suisses et attiré les amateurs de littérature de voyage à la Médiathèque Valais – Sion.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Durant trois jours, une soixantaine d’auteurs ont partagé le fruit de leurs pérégrinations littéraires avec le public. La littérature suisse, quant à elle, a été portée par une sélection d’auteurs représentatifs de son caractère éclectique et hétérogène.

Quelque 4000 entrées en dépit d’une météo estivale, les visiteurs ont embarqué pour un périple littéraire en compagnie d’Alexis Jenni, Gilles Lapouge, Max Lobe, Virgile Élias Gehrig, Jack Küpfer, Sarah Gysler, Katia Astafieff, Olivier Toublan, Gabrielle Nanchen, Pierre Crevoisier, David Collin, Lionel Daudet et bien d’autres.

Que d’enchantement pour les promeneurs littéraires qui se sont baladés au gré d’une cinquantaine d’animations, avec en primeur pour le festival : « SOLedades », variations de solitudes, la nouvelle création de théâtre musical de la compagnie Klangbox menée par Pascal Viglino, une sorte de huis-clos acoustique plein de poésie, de sons, d’écritures et de mélodies propices à la contemplation inspirée du récit de Max Frisch.

Des temps forts en émotion, notamment lors de l’hommage rendu à Nicolas Bouvier disparu il y a vingt ans, et de la remise des Prix de la Société des Écrivains Valaisans, ou bien encore en présence des incontournables éditions Helvetiq.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





La nouveauté cette année c’est une carte blanche donnée dimanche aux écrivains vaudois. Annik Mahaim, Anne Bottani-Zuber et Valérie Gilliard ont échangé autour du thème « destins de femmes, carcans et échappées » en présence de Sabine Dormond, Présidente de l’Association Vaudoise des écrivains.

Et pour donner aux plus jeunes le goût de lire et peut — être d’écrire, une vingtaine de classes d’élèves du Valais ont pu participer à des ateliers pédagogiques ou à des rencontres avec les auteurs.

Le festival du Livre Suisse a été lancé en 2017 par la médiathèque Valais — Sion et la FPEC dans le but de valoriser la scène littéraire suisse et de diversifier la scène du livre en Valais en créant un événement littéraire convivial et populaire destiné à encourager la lecture publique. À noter que les écrivains ont tous été rémunérés pour leur participation. Le festival du livre suisse vous donne rendez-vous l’année prochaine du 20 au 22 septembre 2019.