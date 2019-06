Thalasso : ce film qui réunit Gérard Depardieu et Michel Houellebecq

Quelques mois après la sortie de son livre Sérotonine , l’auteur revêt une fois encore le costume de comédien.Houellebecq et le réalisateur Guillaume Nicloux avaient déjà collaboré par le passé dans un premier volet. En effet Thalasso se déroule 5 ans après les évènements du film L’Enlèvement de Michel Houellebecq sorti en 2014.Dans son œuvre réalisée pour Arte, Nicloux le mettait en scène dans un documentaire-fiction, l’enlèvement de Michel Houellebecq par un trio de petits malfrats. Séquestré dans un pavillon du Loir-et-Cher, le romancier allait finalement nouer une relation avec ses kidnappeurs, au fil de dîners bien arrosés.Le film se déroule après ces aventures. Les deux hommes se rencontrent lors d’une cure dans un Centre de Thalasso à Cabourg. Ils vont être confrontés à des péripéties à la fois inattendues et hors du commun, à l’image même de ce duo.« Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l'établissement entend leur imposer. Mais des événements extraordinaires viennent perturber leur programme », précise le site Cineuropa Michel Houellebecq avait déjà endossé le rôle d’acteur auparavant, notamment dans le film Near Death Experience signé Benoît Delépine et Gustave Kervern.D’après un scénario signé par Guillaume Nicloux lui-même, Thalasso sera à découvrir en salles le 21 août.Voici le trailer :Via BMFTV