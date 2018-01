The Alienist : la série adaptée du roman de Caleb Carr

Ce mois-ci, l'adaptation du best-seller L'Aliéniste de Caleb Carr, publié en 1994, sort enfin sur petit écran et est disponible en France sur Netflix. Meutres et enquête sont au rendez-vous.



La série The Alienist est réalisée par l'iranien Hossein Amini (Les ailes de la colombe, Drive, 47 Ronin et récemment Le Bonhomme de neige, un thriller adapté du roman éponyme de Jo Nesbø). Elle est produite par Cary Fukunaga, le réalisateur de True Detective.



Enfin, pour les acteurs, on trouve : Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!), Luke Evans (La Belle et la Bête, La Fille du train, Anna) et Dakota Fanning (Sam, je suis Sam,Twilight, Le Secret de Lily Owens).



Une première saison de dix épisodes est donc prévue pour cette adaptation.



Comme avant-goût de la série, le résumé de l'éditeur :



New York, 1896… Un meurtrier sème les cadavres d’adolescents atrocement mutilés sans provoquer la moindre réaction des pouvoirs publics… Révolté par tant d’indifférence, Theodore Roosevelt, alors préfet, fait appel à John Schuyler Moore, chroniqueur criminel, et Laszlo Kreizler, spécialiste des maladies mentales, pour élucider ces crimes atroces. En les étudiant, ils pensent pouvoir brosser le portrait psychologique de l’assassin et l’identifier.





Caleb Carr – L'Aliéniste – trad. René Baldy, Jacques Martinache – éditions Pocket – 9782266072243 – 7,80 €