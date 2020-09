The Beatles : Get Back, le livre qui explore les derniers instants du groupe

ARCHIVES : Nina Simone se dévoile dans

Il y a près de 20 ans était publié The Beatles Anthology, un livre dans lequel les Beatles racontaient eux-mêmes leur histoire. L’ouvrage, accompagné d’une série TV et de trois doubles albums, retraçait les aventures du groupe de leur début jusqu’à la séparation, proposant une compilation d’interviews et autres archives.Le nouveau blockbuster de Callaway Arts & Entertainment en collaboration avec Apple Corps se veut être le successeur de cette anthologie d’envergure et propose de retracer la création de leur dernier album : Let It Be. Les 240 pages de l’ouvrage sont constituées des mots des membres des Beatles eux-mêmes, puisqu’il s’agit d’une retranscription de quelque 120 heures de conversations qui ont eu lieu dans l’intimité du studio d’enregistrement. Les sessions s’étalent sur trois semaines et se terminent par le dernier concert historique du groupe.Get Back dépeindra donc à la fois la naissance d’un album et la mort d’une aventure musicale, un « livre intime et fascinant qui nous invite à voyager dans le temps » indique l’éditeur. La sortie du livre coïncidera avec un documentaire, portant le même nom que l’ouvrage, réalisé par Peter Jackson. Disponible le 27 août 2021, le long métrage s’attachera de la même façon aux derniers instants partagés de John, Paul, George et Ringo.« Il serait peut être juste de dire qu’aujourd’hui Let It Be symbolise la rupture des Beatles. C’est la mythologie, la vérité est sans doute quelque peu différente. La véritable histoire de Let It Be est enfermée dans les coffres d’Apple Corps depuis cinquante ans », a déclaré le cinéaste.