The Boys : Amazon prépare un spin-off sur la vie des "Supes" à l'université

Selon Variety , cette nouvelle série sera écrite par Craig Rosenberg et se déroulera dans une université réservée aux héros, tenue par l’entreprise Vought International. Le pitch de l’émission ? Une « college comedy » qui rencontre Hunger Games. Le spin-off compte ainsi reprendre la recette qui a fait le succès de la série originale, et développera sans doute le même humour noir et la même violence extrême.Cette nouvelle émission, probablement déconseillée aux plus jeunes, explorera le quotidien de jeunes héros, tracassés autant par leurs pouvoirs que par leurs hormones. Placées dans une atmosphère ultra compétitive, les Supes seront prêts à tout pour obtenir le meilleur contrat à l’issue de leur formation.Comme le souligne comic book , cet arc narratif n’a jamais exactement été traité dans les comics originaux de Garth Ennis et Darick Robertson, mais l’adaptation pourrait profiter du fait qu’un grand nombre de personnages phare ne sont pas encore apparus dans la première série Amazon.The Boys est rapidement devenu la série phare de Prime vidéo et la deuxième saison a eu « lancement mondial le plus regardé pour une série originale d’Amazon ». La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison avant même que la deuxième ne soit créée, et Seth Rogen, co-créateur du show, a annoncé qu’il s’agissait du projet le plus populaire auquel il ait jamais participé. L’annonce d’un spin-off ne semblait n’être qu’une question de temps.