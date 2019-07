The Boys d'après Garth Ennis : une seconde saison déjà en route

Entre les futures adaptations de



Confiante de la future réussite de sa série, Amazon Studios vient d’annoncer la préparation d’une suite à l’adaptation de l’œuvre de Garth Ennis. Adaptée par Eric Kripke (Supernatural) et produite par Seth Rogen (Preacher) , la nouvelle saison accueillera un nouveau nom au casting, celui d’Aya Cash (You’re The Worst) qui incarnera le personnage de Stormfront.



La 2e saison retrouvera la distribution de la précédente saison soit : Antony Starr, Chace Crawford, Karl Urban, Elisabeth Shue, Jessie Usher, Laz Alonso.



Entre humour noir et ton provocateur, la série gardera la même identité que les comics. « Dans un monde fictif où les superhéros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler “The Boys” décide de passer à l’action et d’abattre ces superhéros autrefois appréciés de tous. »

La série est coproduite par Amazon Studios et Sony Pictures Television Studios avec Point Grey Pictures, Kripke Enterprises et Original Film. Et les producteurs exécutifs sont Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg (Preacher), James Weaver (Preacher) de Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break), Pavun Shetty (New Girl ) et Ori Marmur (Preacher), également Ken Levin et Jason Netter.



La première saison de The Boys comptera 8 épisodes et c’est Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) qui a réalisé l’épisode pilote.