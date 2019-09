The CW prépare une série inspirée des livres de Victoria Schwab

Détail de la couverture du 1er tome de The Archived, chez Hyperion

La scénariste Liz Sczudlo, auteure de plusieurs épisodes de la série Jane the Virgin, diffusée par The CW, adaptera le premier livre de la série The Archived, en s'efforçant de faire découvrir cet univers fantastique aux téléspectateurs. Également productrice de la série, elle travaillera à nouveau avec Jennie Snyder Urman, qui a créé et supervise le développement de Jane the Virgin.The Archived, le premier tome de la série, raconte l'histoire de Bex, la fille aînée d'une famille de chasseurs de fantômes, qui s'est longuement préparée pour prendre la suite de son père et perpétuer la tradition familiale. C'est finalement sa sœur qui hérite de pouvoirs surnaturels, à la mort de leur père, créant ainsi un duo qui devra faire face à de nombreux dangers...Pour le moment, le casting, notamment celui des deux figures féminines, n'est pas connu. Sczudlo aura de la matière à adapter, puisque The Archived est suivi par un autre roman, Unbound, et une nouvelle, Leave the Window Open, qui a mis un terme à la série en 2015.Si aucune date de diffusion n'est annoncée, The Archived devrait permettre à The CW de préparer le terrain pour l'après Supernatural, une série qui suit deux frères lancés dans un combat contre les forces du mal, tiens donc... La quinzième et dernière saison de Supernatural doit être diffusée au mois d'octobre prochain sur la chaine américaine.via Variety