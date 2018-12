"The Outsider" : HBO diffusera l'adaptation du roman de Stephen King

Stephen King (Stephanie Lawton - CC BY 2.0)

Jolie distribution à venir

Plus tôt cette année, MRC (Media Rights Capital) avait déjà été intéressé par le roman de Stephen King pour une adaptation en série de 10 épisodes . En juin dernier, la boite aurait rédigé le scénario avec l'aide de Richard Price qui était initialment promis à produire la série. Depuis lors, Mendelsohn, Bateman et Aggregate Films ont pris part au projet.C’est la deuxième fois qu'Aggregate Films collabore avec MRC après la série Netflix Ozark, série que Bateman a réalisé, produit, et où il s'était même réservé un rôle.L'intrigue de The Outsider tournerait autour d'un meurtre macabre. La victime : un garçon qui amène un policier aguerri et un enquêteur peu recommandable à remettre en question la réalité. Avec Stephen King, le surnaturel n'est jamais loin.Né en Australie, Ben Mendelsohn a remporté le prix du meilleur second rôle masculin aux Emmy Awards pour sa performance dans la série Netflix Bloodline. Il a récemment été vu sous les traits d'Orson Krennic dans Stars Wars: Rogue One et a également joué dans Ready Player One de Steven Spielberg.Il apparaît actuellement à l'affiche du film de Nicole Holofcener, Le pays des habitudes stables pour Netflix, et a confirmé un rôle dans The King réalisé par Joel Edgerton. L'acteur apparaîtra également dans le prochain film des studios Marvel : Captain Marvel.Ce qui tombe bien, c’est que le roman sortira chez Albin Michel ce 30 janvier, pitché comme suit : « Le corps martyrisé d’un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au doute. »Le tout traduit par Jean Esch.via Deadline