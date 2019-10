The Pact, un film sur Karen Blixen réalisé par Bille August

Karen Blixen en 1952 - domaine public

Le scénario de The Pact a été écrit par Christian Torpe d’après l’autobiographie du même nom du jeune poète en question, Thorkild Bjørnvig, publié en 1974. Pour l’anecdote, « ils s’étaient promis de raconter au monde entier leur pacte à la mort de l’un ou l’autre. C’est donc douze ans après la mort de Karen Blixen que le poète publie The Pact dans lequel il raconte leur relation spéciale et tumultueuse » explique Bille August.« The Pact est un drame relationnel, l’histoire éternelle de la séduction et du désir, de l’art de la manipulation, de la culpabilité et de l’innocence, d’une amitié très inhabituelle entre deux grands talents et d’une relation qui tourne à la catastrophe » reprend-il. « L’histoire dramatique d’un pacte dangereux et des conséquences ingérables d’une relation de dépendance, d’une passion entre deux des plus grandes personnalités du Danemark. »C’est en 1948 qu’ils se rencontrent pour la première fois, le jeune poète est agé de 30 ans, alors que Karen Blixen en a 63. L’autrice danoise l’hébergera jusqu’en 1955 dans son domaine de Rungstedlund.Pour rappel, Bille August avait déjà amorcé un projet similaire en 2010 . En effet, il avait obtenu les droits pour tourner un film sur les trente premières années de Karen Blixen. Tanne, dont la sortie était programmé pour 2012, n’a jamais vu le jour.Le réalisateur danois est loin d’être un inconnu. Il est l’un des huit réalisateurs à avoir remporté la Palme d’Or à deux reprises, d’abord en 1988 grâce à Pelle le Conquérant et la seconde en 1992 avec Les meilleures intentions. Son dernier film, Un homme chanceux, était l’un des trois films retenus comme candidat danois du meilleur film en langue étrangère à la 91e cérémonie des Oscars.Karen Blixen est aujourd’hui surtout connue du grand public grâce au film de Syndney Pollack, Out of Africa. Il est adapté de son roman autobiographique, publié en France en 1942 aux éditions Gallimard sous le titre de La ferme africaine, d'après la traduction de Yvonne Manceron. À sa sortie en 1985, le film a été un véritable succès. Il a remporté sept Oscars 1986 dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et trois Golden Globes 1986 dont Meilleur film dramatique.