The Public : le rôle social des bibliothèques, sur grand écran

Les bibliothèques deviendraient-elles un personnage de cinéma à part entière ? Après le documentaire de Frederick Wiseman, Ex Libris : The New York Public Library, consacré au célèbre établissement new-yorkais, un long-métrage de fiction, cette fois, se penche sur le rôle social des bibliothèques. Entré en production en 2017 et sans doute sur les écrans en 2018, The Public racontera une histoire de résistance et de solidarité, dans les murs de la bibliothèque de Cincinnati.

Extrait du film The Public



Réalisé et écrit par Emilio Estevez (The Way, la route ensemble, 2010, Bobby, 2006), The Public n'a pas encore de date de sortie officielle, mais seulement un trailer. Celui-ci, uniquement en anglais, permet toutefois de saisir l'idée générale assez rapidement. The Public se centre ainsi sur la bibliothèque de Cincinnati devenue, avec l'arrivée soudaine d'une vague de froid, un refuge pour les plus précaires.

Dès l'ouverture, ces derniers investissent la bibliothèque, pour y lire, bien sûr, mais aussi se réchauffer et dormir. Ce qui n'est pas sans poser quelques petits problèmes de cohabitation... On retrouvera au casting du film Jena Malone, Christian Slater, Alec Baldwin, Emilio Estevez lui-même ou encore Gabrielle Union.

Si le film dirige ensuite son action sur une histoire impliquant la police, une prise en main des locaux par ceux qui s'y sont réfugiés et un dilemme moral pour le bibliothécaire en chef, il s'inspire d'une réalité qui fait partie du quotidien des bibliothécaires.

En effet, les établissements, ouverts à tous sans distinction, permettent à toute une partie de la population, marginalisée, d'avoir accès à la culture, certes, mais aussi à une connexion internet et à des conseils pour, par exemple, s'acquitter d'une formalité administrative.



Certains estiment d'ailleurs que les bibliothèques devraient assumer encore un peu plus ce rôle, un peu comme Françoise Nyssen qui invite les établissements à devenir des maisons de service public...

En attendant, The Public sera peut-être aussi l'occasion de sortir des habituels clichés cinématographiques attachés au métier de bibliothécaire — chignon ou dégaine de geek, doublé d'une obsession pour les documents en retard et le silence...

via BookRiot