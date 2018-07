The Rook : les livres de Daniel O'Malley adaptés en série

Un projet de longue date resurgit des profondeurs avec l'entrée en production d'une série intitulée The Rook, tirée des romans de Daniel O'Malley, publiés en France par Super 8 et Pocket. La chaîne de télévision américaine Starz a validé la série, dévoilant par la même occasion sa distribution. Kari Skogland devrait réaliser le premier épisode.

Suivez Myfanwy au cœur de l'Échiquier, une organisation secrète chargée de combattre les forces surnaturelles qui menacent la Couronne... Lorsqu'elle reprend conscience dans un parc de Londres, entourée de cadavres d'hommes en costume portant des gants en latex, Myfanwy Thomas ne se souvient de rien. D'après la lettre qu'elle a trouvée dans sa poche, elle savait qu'elle allait perdre la mémoire et s'est laissé tous les indices nécessaires pour découvrir qui veut l'éliminer. Elle rejoint ainsi la Checquy, une organisation secrète chargée de combattre les forces surnaturelles qui menacent la Couronne britannique. Au sein de cette version paranormale du MI5 anglais, la jeune femme, entourée de surdoués aux pouvoirs plus que spéciaux, devra se frayer un chemin dans un univers semé d'embûches et lever le voile sur une conspiration aux proportions inimaginables...

Évoqué dès 2015, le projet d'une série tirée des livres de Daniel O'Malley, Au Service surnaturel de Sa Majesté, refait surface dans la grille des programmes de la chaîne américaine Starz. Cette dernière a confirmé la présence au casting d'Emma Greenwell (Love & Friendship, The Path), Joely Richardson (Nip/Tuck, Red Sparrow), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse, The Newsroom) et Adrian Lester (Riviera, Les Arnaqueurs VIP).La production est en cours à Londres, et elle implique notamment Stephenie Meyer, l'auteure de la saga Twilight , mais aussi Stephen Garrett.Le résumé de l'éditeur pour Au Service surnaturel de Sa Majesté :En France, les livres de Daniel O'Malley ont été publiés par Super 8 et Pocket, dans une traduction de Charles Bonnot et Valérie Le Plouhinec.La diffusion de la série est prévue pour 2019.via SyFy