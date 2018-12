The Show : le premier film d'Alan Moore est en tournage

Première image de The Show



Alan Moore avait annoncé qu'il souhaitait faire de sa ville natale, Northampton, le lieu de son premier film : la production bat désormais son plein dans la ville du centre de l'Angleterre. L'auteur de Watchmen et V pour Vendetta a entièrement écrit le scénario du film, sorte de prolongement d'un projet engagé avec Mitch Jenkins, intitulé Show Pieces.Le casting est déjà connu, avec Tom Burke (Guerre et Paix), Siobhan Hewlett (Show Pieces), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Sheila Atim (Girl From The North Country), Richard Dillane (The White Princess) et Alan Moore lui-même...Et, pour poursuivre la collaboration entamée avec 5 courts-métrages pour Show Pieces, Mitch Jenkins est de retour à la réalisation de The Show. Cela tombe bien, Jenkins est lui aussi originaire de Northampton.L'univers du film sera baroque et mystérieux, avec un synopsis qui annonce, entre autres, « un Lothario [séducteur de Don Quichotte] trépassé, des beautés endormies et comateuses, des gangsters vaudous, des aventuriers masqués, des détectives privés improbables des années 1930 et des femmes violentes tout en clair-obscur », selon Deadline