The Train reçoit le Prix Nadar Gens d'Images 2018

Le Prix Nadar Gens d’images 2018 a été décerné à The Train. 8 juin 1968. Le dernier voyage de Robert F. Kennedy, de Paul Fusco, Rein Jelle Terpstra et Philippe Parreno, publié par les éditions Textuel. Le livre a été réalisé sous la direction de Clément Chéroux, conservateur en chef du San Francisco Museum of Modern Art, en collaboration avec Linde B. Lehtinen., assistante conservatrice pour la photographie au San Francisco Museum of Modern Art.

Le résumé de l'éditeur pour The Train :

Le 8 juin 1968, trois jours après l'assassinat de Bob Kennedy, un convoi funéraire transporte sa dépouille de New York à Washington. Deux millions d'Américains endeuillés se rassemblent le long des voies de chemin de fer. 50 ans après, « The Train “propose de croiser trois regards sur ce moment de l'histoire des États-Unis : d'abord les images mythiques du photographe Paul Fusco qui était à bord du train, ensuite une série de snapshots pris par les anonymes au bord des rails, puis celui de Philippe Parreno, artiste contemporain qui, avec une centaine de figurants, a remis en scène les gestes de cette ces Américains.

Ce livre a été publié en parallèle de l'exposition The Train. 8 juin 1968. Le dernier voyage de Robert F. Kennedy, d'abord présenté au San Francisco Museum of Modern Art de mars à juin 2018 puis aux Rencontres d'Arles de juin à septembre 2018. En entremêlant regards artistiques et vernaculaires, historiques et contemporains, The Train propose trois points de vue uniques sur ce moment clé de l'histoire des États-Unis.