The Turkish Detective : une série tirée des romans policiers de Barbara Nadel

Auteure britannique, Barbara Nadel verra bientôt l’une de ses séries de romans policiers adaptée sur petit écran. Intitulée The Turkish Detective, le projet suivra les aventures de Çetin İkmen, inspecteur de police à Istanbul en Turquie et de son acolyte, Mehmet Suleyman.



La série sera développée par ViacomCBS et Miramax. Il s’agit plus exactement de leur premier projet depuis l’acquisition de ViacomCBS , auprès de BeIN, d’une participation de 49 % au capital du studio de cinéma et de télévision américain, en décembre 2019.D’après les premières informations délivrées par Deadline , la série policière basée sur les romans de Barbara Nadel se déroulera dans un Istanbul contemporain. Chaque épisode d’une heure suivra l’inspecteur de police ainsi que son acolyte Mehmet Suleyman dans la résolution de crimes. Les histoires seront profondément enracinées dans la riche culture et l’histoire d’Istanbul, apprend-on.La production de la série commencera au printemps prochain. « En s’associant à Miramax pour produire The Turkish Detective, ViacomCBS Networks International réitère son engagement qui est de créer le meilleur contenu pour toutes les plateformes » a tenu à souligner Pierluigi Gazzolo, président des studios chez ViacomCBS Networks international.