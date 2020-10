The Witcher : la deuxième saison affûte ses armes

Mais qu’est-ce qui attend la princesse Ciri et Yennefer de Vengerberg dans la saison 2 ? Un peu de patience, la réponse arrive cette semaine...Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. Le cycle d’Andrzej Sapkowski a été publié en France par Bragelonne traduit par Thimothée Montaigne, Lydia Waleryszak et Alexandre Dayet, et adapté en bande dessinée chez Urban Comics.C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.