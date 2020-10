The Witcher : Netflix envisagerait une série dérivée sur les magiciens

JEU VIDEO: devenir un Sorceleur

grâce à son smartphone

Photographie : Anya Chalotra, la magicienne Yennefer de Vengerberg dans la saison 1 de The Witcher

La deuxième saison de la série The Witcher est en cours de tournage, et Netflix a d'ores et déjà dévoilé quelques images de l'apparence de Geralt de Riv dans cette nouvelle salve d'épisodes adaptés de la saga d'Andrzej Sapkowski. Une troisième saison serait en passe d'être validée par les cadres de la plateforme, étant donné le succès de la première.Une série dérivée verrait alors le jour, centrée sur les magiciens et magiciennes de l'univers du Sorceleur, à travers les différents cercles, confréries et autres loges secrètes qui les abritent. Aucune information n'a été confirmée par Netflix, pour le moment.The Witcher a déjà deux projets dérivés confirmés et en développement : le premier, Nightmare of the Wolf , sera un film d'animation qui devrait laisser découvrir « une nouvelle menace qui plane sur le Continent », avec un Geralt de Riv de retour pour l'occasion.Le second projet s'intitule Blood Origin , et sera consacré à l'origine des Sorceleurs : il se déroulera 1200 ans avant les événements relatés dans la saison une de The Witcher, pour raconter l'histoire du tout premier Sorceleur...via Redanian Intelligence