Théâtre : Studio Monstre reçoit le Prix E.A.T des Cent Livres Emmanuelle-Marie

Si cette année l’annonce de ce prix a un goût particulier, il aura semblé nécessaire de continuer à l’honorer. À l’heure où le théâtre doit se réinventer pour survivre, continuer à diffuser les textes des auteurs et accompagner le théâtre en dehors des théâtres est notre priorité. Plus que jamais, offrir cent livres apparaît comme le geste adéquat pour développer la littérature théâtrale.Depuis 13 ans, la remise de ce prix a lieu dans le salon de la SACD. En 2020, nous sommes obligés de reporter ce rendez-vous convivial à la rentrée. La date de remise vous sera communiquée ultérieurement.

Cette année, il a été attribué au Studio Monstre, compagnie théâtrale engagée dans la découverte et le partage des écritures dramatiques contemporaines.



La compagnie Studio Monstre a été fondée à Poitiers en 2015 par Mathilde Souchaud et Théophile Sclavis. Depuis sa création, le studio travaille sur la mise en lumière des écritures théâtrales contemporaines. En 2017, Studio Monstre a pris en charge le projet Passe-moi le texte, un projet initié depuis 2010 par le théâtre des agités, compagnie de théâtre sise à Poitiers.









Ce projet, implanté en Nouvelle-Aquitaine, réunit chaque année des groupes de personnes volontaires, pour participer à un stage de trois jours avec un comédien ou un metteur en scène professionnel, en vue de la préparation d’une lecture publique.



Avec ce projet, le studio s’implique dans trois directions :

– La mise en lumière des auteurs et autrices.

– La volonté de faire circuler les œuvres littéraires, en investissant les fonds de bibliothèques locales et grâce à la création de partenariats avec des librairies indépendantes.

– L’envie de créer des ponts entre les pratiques professionnelles et amateurs et d’aiguiser la curiosité du public en partageant la lecture du texte de théâtre de façon ludique et exigeante.