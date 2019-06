Thelma la licorne d’Aaron Blabey, bientôt adapté en comédie musicale animée

Thelma est un poney ordinaire qui rêve d'être une licorne. Avec un peu de chance et une bonne dose de brillants roses, son rêve devient réalité : elle se transforme en licorne!



Son succès est planétaire, mais la popularité a un prix. Elle se retrouve maintenant avec des admirateurs qui pleurent et qui hurlent lorsqu'ils la voient. Certains la pourchassent même jusque chez elle. Serait-ce possible que la célébrité ne soit pas aussi agréable que Thelma l'imaginait?



Dans cet adorable album illustré d'Aaron Blabey, les enfants riront de voir la transformation de Thelma de poney à licorne, puis de licorne à poney, alors que les parents apprécieront la morale du livre qui permet d'aborder l'importance de rester soi-même.

Aaron Blabey est l'un des auteurs de livres pour enfants les plus populaires d'Australie. Son titre Thelma la Licorne publié chez Scholastic Canada en 2018 s'est vendu à plus de 1,6 million d'exemplaires et a été distribué dans 14 pays à travers le monde.Sa série de romans Les super méchants (trad. Emmanuel Gros, Casterman), parue en 2017, lui a permis de se placer sur la liste des meilleures ventes du New York Times pendant 32 semaines.Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre de Blabey est développée pour le grand écran. Depuis 2018, DreamWorks Animation est en collaboration avec Etan Cohen (Madagascar 2 : La Grande Évasion) pour adapter la série de livres Les super méchants de l'auteur en long métrage d'animation.Blabey a dit qu'il était particulièrement excité par la venue de Jared Hess et de sa femme Jerusha pour réaliser l'adaptation cinématographique de Thelma la Licorne. Il confirme : « Le sens de l'humour de Jared, en particulier, s'accorde si bien avec la matière. Il a aussi un merveilleux sens de la musique et le film est une comédie musicale. »Cette collaboration semble également réjouir Jared et Jerusha Hess qui déclarent : « Nous sommes de grands fans du travail d’Aaron. Les adorables marginaux [personnages] de ses livres se sentent comme chez eux avec nous. C’est un rêve devenu réalité de collaborer avec lui et Netflix sur un film d’animation de Thelma la Licorne. »Aucune date de sortie du film n’a pour le moment été annoncée. Mais Aaron Blabey ajoute : « je suis plus qu’excité à l’idée que ma belle “fausse” licorne brille à l’écran dans un grand film Netflix. Thelma est tellement prête pour son gros plan ! »Un résumé de Thelma la licorne :Via Book and Publishing