Thibault Brunet, lauréat Révélation Livre d’artiste 2019, pour “Ault”

Le jury présidé par l’artiste Philippe Ramette et Sylvie Debré-Huerre (ayant droit d’Olivier Debré) et composé de Ingrid Luquet-Gad (journaliste et critique d’art), Julie Pellegrin (directrice de La Ferme du Buisson), Anne-Sophie Tritschler (lauréate de l’édition 20117) et Benoit Fougeirol (lauréat de l’édition 2018) a souhaité récompenser Thibault Brunet pour son livre d’artiste Ault publié aux éditions Mille Cailloux.Le jury a été séduit par ce travail : « Scan d’une falaise effeuillée au fil des pages, l’objet-livre “Ault” pose la double question de l’usage et de l’usure : l’usage du livre, monolithe sans images, et l’usure du temps, entre érosion et sédimentation.Unies par une reliure apparente très manufacturée, les pages contrastent avec la tranche irrégulière fracturée. L’usage des technologies, mobilisées pour scanner la falaise de pointe, interrogent simultanément, à l’échelle du livre, ses codes traditionnels : la tranche, la reliure et les pages. »Le lauréat reçoit une dotation de l’ADAGP de 5000 euros et bénéficie d’un portrait filmé et diffusé sur le site d’Arte.Son travail sera également présenté sur les cimaises de l’ADAGP.