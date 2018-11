Thomas B. Reverdy, Prix Interallié 2018 pour L'Hiver du mécontentement

[Prix Interallié 2018] "L'Hiver du mécontentement" remporte, aujourd’hui, le prestigieux Prix Interallié 2018! Toutes nos plus sincères félicitations à @TBReverdy #prixinterallie #lhiverdumecontentement pic.twitter.com/JmknVez5MD

L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, où des grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne. Voici venir l'hiver de notre mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce de Shakespeare. Ce personnage, la jeune Candice va le jouer, dans une mise en scène exclusivement féminine. Entre deux tournées à vélo pour livrer des courriers dans un Londres en proie au désordre, elle cherchera à comprendre qui est Richard III et le sens de sa conquête du pouvoir. Au théâtre Warehouse, lors d'une répétition, elle croisera une Margaret Thatcher encore méconnue venue prendre un cours de diction et déjà bien décidée à se hisser à la tête du pays. Elle fera aussi la rencontre de Jones, jeune musicien brutalement licencié et peu armé face aux changements qui s'annoncent.