Thomas Cantaloube, lauréat du Prix Landernau Polar 2019

Thomas Cantaloube (photo @Philippe Matsas) Thomas Cantaloube (photo @Philippe Matsas)

«Je connais bien la question algérienne. Je connais bien la police. Je ne veux pas être désobligeant avec vous, mais il y a des choses qui vous dépassent. L'intérêt supérieur du pays nécessite souvent que l'on passe certains événements, certaines personnes, par pertes et profits.»



Automne 1959. L'élimination d'un avocat algérien lié au FLN tourne au carnage. Toute sa famille est décimée. Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a ses entrées dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur des basses œuvres du Préfet Papon, et Luc Blanchard, jeune flic naïf, sont à la recherche de l'assassin. Une chasse à l'homme qui va mener ces trois individus aux convictions et aux intérêts radicalement opposés à se croiser et, bien malgré eux, à joindre leurs forces dans cette traque dont les enjeux profonds les dépassent.

Depuis sa création en 2012, le Prix Landerneau Polar s’attache à mettre en lumière des auteurs de romans de genre noir, policier, suspens ou thriller. Ils doivent être écrits en français et leur sujet doit sensibiliser la majorité de lecteurs.Le prix a mobilisé les 1180 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc. Parmi eux, 11 hommes et femmes ont été choisis pour figurer parmi le jury présidé par le romancier Philippe Jaenada. Ils ont été rejoints par Michel‑Édouard Leclerc, président-directeur général d'E.Leclerc, pour les délibérations finales. Voici la liste de ses membres :Patrick Barbier - PleuvenLudovic Boulet - Bernay MennevalElisabeth Canivet - PornicServane Desforges - La FlècheJuliette Giraud - BloisChristine Laporte Frey - PauMélanie Maloizel - ArgentanBrice Montchamp - Clichy-sous-BoisEmmanuelle Orru - PloufraganFrançois Schnebelen - BarbezieuxMartine Vimare - AngersAvec Requiem pour une République, quatre autres romans composaient la sélection des ouvrages soumis au vote des libraires des Espaces Culturels E.Leclerc.Si vous souhaitez les découvrir, en voici la liste :Anne-Laure Morata, Nourris un corbeau, il te crèvera les yeux (L’Aube / L’Aube noire)Jean-Yves Martinez, Les Enchaînés (Le Seuil / Cadre noir)Richard Morgiève, Le Cherokee (Joëlle Losfeld)Zoé Shepard, Maggie Exton (Stock / L’Arpège)Le lauréat Thomas Cantaloubesuccède Kisanga Emmanuel Grand et son roman (Liana Levi). Voici le résumé de Requiem pour une République :