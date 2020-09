Tiffany McDaniel lauréate du Prix du Roman Fnac pour son roman Betty

Betty Carpenter est « La Petite Indienne », née dans une baignoire, la sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est Cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix.

Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à̀ peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler.



À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à̀ une héroïne universelle.

Après deux mois passés à lire les livres parus entre mi-août et début septembre, les 400 libraires et 400 adhérents Fnac qui composent le jury du Prix ont comparé leur avis et débattu à huis clos pour établir leur sélection des 30 titres de la rentrée littéraire et élire le lauréat 2020 du Prix du Roman Fnac : Tiffany McDaniel pour Betty paru aux éditions Gallmeister et traduit par François Happe.Le Prix n’avait pas été remis à un auteur de langue étrangère depuis Benjamin Wood, primé en 2014 pour son roman Le complexe d’Eden Bellwether. Le choix du jury de cette année rend ainsi compte de la richesse et de la place grandissante de la production américaine dans le paysage littéraire français.Bien que la cérémonie de remise du Prix ne pourra avoir lieu cette année, le livre de Tiffany McDaniel - ainsi que l’ensemble des titres de la sélection de rentrée littéraire de la Fnac - sera particulièrement soutenu par l’enseigne dans l’ensemble de son réseau dès septembre.Le résume de Betty proposé par l'éditeur :L'année dernière c'était Bérengère Cournut pour son roman De pierre et d’os (Le Tripode) qui était désignée lauréate.