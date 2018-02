Tim Miller et Brian Michael Bendis travaillent sur un film dérivé X-Men

Un duo de choc pour un nouveau film dans l'univers X-Men : Tim Miller, réalisateur de Deadpool, et Brian Michael Bendis, auteur de comics réputé pour son travail chez Marvel et désormais sous contrat chez DC Comics, travaillent à un nouveau film dérivé, un spin-off, dans l'univers X-Men. Encore secret, ce projet pourrait être centré sur la mutante Kitty Pryde.

Kitty Pride en couverture d'Uncanny X-Men No. 143

Le projet répond pour le moment au nom de code 143. Pourquoi 143 ? D'après les théories des fans, 143 ferait référence à Uncanny X-Men n°143, publié en mars 1981. Ce numéro « Spécial Noël » met en scène Kitty Pryde, confrontée à un terrible démon que les X-Men pensaient avoir éliminé. La jeune mutante, capable de se rendre immatérielle et ainsi de traverser les murs, doit alors l'affronter seule.

Signée Chris Claremont et John Byrne, auteurs des aventures les plus célèbres de l'équipe des mutants, cette histoire fait partie des classiques, pour les fans. Ce sont d'ailleurs Claremont et Byrne qui ont créé Pryde, apparue pour la première fois dans X-Men n°129 en janvier 1980.



Tim Miller et Brian Michael Bendis travailleraient donc à l'adaptation de ce numéro, et le film qui sortirait mettrait donc en valeur Kitty Pryde. Pour le moment, bien sûr, aucune indication n'a été donnée sur le casting, mais le personnage était interprété par l'actrice Ellen Page en 2014 dans X-Men : Days of Future Past.

La stratégie de films dérivés de l'univers Marvel s'était avérée payante pour le film de James Mangold, Logan, avec Hugh Jackman et Patrick Stewart, sorti en 2017, et bien accueilli par le public et la critique. Ce film consacré à Kitty Pryde pourrait suivre le même chemin...







via The Hollywood Reporter