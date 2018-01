Timothé Le Boucher, Prix des Libraires de Bande Dessinée 2017

Timothé Le Boucher a reçu le Prix des Libraires de Bande Dessinée 2017, remis par les libraires du réseau Canal BD, au 45e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour son album Ces jours qui disparaissent. Le troisième titre de Timothé Le Boucher est publié par les éditions Glénat, dans la collection 1000 feuilles. Il faisait face à 17 autres albums.

Que feriez-vous si d’un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu’un jour sur deux ? C’est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d’une vingtaine d’années qui, sans qu’il n’en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu’un jour entier vient de s’écouler. Il découvre alors que pendant ces absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n’a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son « autre », par caméra interposée. Mais petit à petit, l’alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s’évaporant progressivement dans le temps... Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement ?

Tout au long de l'année 2017, les libraires du réseau Canal BD ont sélectionné, tous les deux mois, deux albums de bande dessinée parmi les parutions, afin d'élire en janvier 2018, à l'occasion du Festival d'Angoulême, leur album favori de 2017.Le résumé de l'éditeur pour Ces jours qui disparaissent :L'album faisait face à 17 autres titres :La Horde du Contrevent T.1, Éric Henninot, DelcourtL'Aimant, Lucas Harari, SarbacaneLe Voyageur, Koren Shadmi, Ici MêmeGiant T.1, Mikaël, DargaudEdelweiss, Lucy Mazel et Cédric Mayen, Vents d'OuestLa Terre des Fils, Gipi, FuturopolisKatanga T.1, Sylvain Vallée et Fabien Nury, DargaudShi T.1, José Homs et Zidrou, DargaudGroenland Vertigo, Hervé Tanquerelle, CastermanMickey Mouse - Café Zombo, Régis Loisel, GlénatDe Cape et de Crocs T.12, Jean-Luc Masbou et Alain Ayroles, DelcourtShangri-La, Mathieu Bablet, AnkamaPereira Prétend, Pierre-Henry Gomont, SarbacaneLes Trois Fantômes de Tesla T.1, Guilhem et Richard Marazano, Le LombardLa Déconfiture, Pascal Rabaté, FuturopolisL'Adoption T.1, Arno Monin et Zidrou, BambooLes Ogres-Dieux T.2, Bertrand Gatignol et Hubert, SoleilTimothé Le Boucher - Ces jours qui disparaissent - Glénat - 9782344013328 - 22,50 €