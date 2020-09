Timothy Brook, ​​​​​​​Grand Prix des Rendez-vous de l’histoire 2020

Timothy Brook, Le Léopard Kubilai Khan. Une histoire mondiale de la Chine (XIIIe-XXIe siècle), (éditions Payot)Remise du Prix : samedi 10 octobre à 18h30, Hémicycle de la Halle aux Grains.Raphaëlle Branche, Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? Enquête sur un silence familial (La Découverte)Remise du Prix : dimanche 11 octobre à 17h, Hémicycle de la Halle aux Grains.Dai Sijie, Les Caves du Potala (Gallimard)Remise du Prix : vendredi 9 octobre à 18h30, salle Lavoisier du Conseil départemental. Hannelore Cayre, Richesse oblige (Métailié)Remise du Prix : samedi 10 octobre à 19h, Café littéraire du Salon du livre.Grégory Jarry, Lucie Castel et Nicole Augereau, Voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista Belzoni. Troisième voyage, Éditions FlblbRemise du Prix : samedi 10 octobre à 11h30, Bibliothèque Abbé-Grégoire.Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Páscoa et ses deux maris - Vie d'une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle (Presses universitaires de France)Remise du Prix : samedi 10 octobre à 16h30, Espace culturel Leclerc Porte-Côté.