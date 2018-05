Todd McFarlane dirigera Jamie Foxx dans l'adaptation de Spawn

(photo Jamie Foxx : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Créé par Todd McFarlane, Spawn est apparu pour la première fois en 1992, alors que les super-héros canoniques des maisons d'édition DC et Marvel devenaient eux-mêmes plus sombres et torturés, notamment dans des séries signées par McFarlane lui-même. Au cours de la décennie 1990, McFarlane compte parmi les auteurs les plus en vue de l'industrie des comics, cofondateur de la maison Image, plus soucieuse des créateurs que les grosses machines Marvel et DC.

Spawn, super-héros mystérieux et atypique, s'appelait Al Simmons, lieutenant-colonel bientôt recruté pour des missions spéciales et secrètes : abattu au cours de l'une d'entre elles, il atterrit au 8e cercle de l'enfer, où il passe un pacte pour se venger. Il réapparaît, complètement transformé, la peau carbonisée, avec des allures de démon...

Un premier film avait été réalisé d'après la bande dessinée de McFarlane, par Mark Dippé, mais n'avait pas reçu un accueil critique concluant. Une série animée a aussi été produite entre 1997 et 1999.

Souhaitant s'essayer au cinéma, McFarlane réalisera lui-même ce nouveau film Spawn, avec un coût de production estimé à 10 ou 12 millions $, une broutille dans le monde des blockbusters super-héroïques. L'auteur souhaite en effet faire de Spawn un film violent et à petit budget, sur le modèle des films d'horreur couronnés de ces dernières années.

« Ce n'est pas un héros en collants, qui vient sauver la princesse en danger. Ce n'est rien de tout cela. À la fin du film, je veux que les spectateurs s'interrogent : c'est un fantôme qui devient un homme ou un homme qui devient un fantôme ? Je pense à une trilogie, et le premier film ne sera pas du tout une histoire sur la naissance de Spawn », a déclaré Todd McFarlane à Deadline.

Pour incarner son personnage, McFarlane a choisi Jamie Foxx, considérant que, même si Spawn ne décrochera pas un mot, il est nécessaire de s'appuyer sur un acteur à la gestuelle prononcée. L'acteur avait rencontré McFarlane il y a 5 ans, et l'auteur a écrit le rôle en pensant à lui : Foxx a immédiatement accepté...