Tokyo Vice, de Jake Adelstein, adapté en mini-série

Illustration de Guillaume Guilpart pour Tokyo Vice aux éditions Marchialy, traduit par Cyril Gay





Publié en 2009 en version originale et en 2016 en français dans une traduction de Cyril Gay aux éditions Marchialy, Tokyo Vice a rapidement attiré l'attention des producteurs. Si un long-métrage avec Daniel Radcliffe a été évoqué pendant un moment, un autre projet plus sérieux semble se concrétiser du côté de WarnerMedia, groupe qui réunit la Warner et la chaine HBO, notamment.



Une mini-série de dix épisodes est ainsi en préparation avec un certain Ansel Elgort pour assumer le rôle de Jake Adelstein lui-même, qui raconte sa propre histoire dans Tokyo Vice. Il sera accompagné par Ken Watanabe, vu récemment dans Godzilla : King of the Monsters, qui interprétera Hiroto Katagiri, détective de la police de Tokyo spécialisé dans les crimes.



Le résumé de l'éditeur pour Tokyo Vice :

À 24 ans, Jake Adelstein intègre le service Police Justice du plus grand quotidien japonais, le Yomiuri Shinbun. Nouvelle recrue, il commence par couvrir des affaires mineures, en étroite collaboration avec la police de Tokyo, allant du vol de sac à main aux vendeurs à la sauvette, jusqu'au jour où un membre de la mafia japonaise le contacte. Jake devient alors l'interlocuteur favori des yakuzas tout en restant un informateur précieux pour la police. Une position dangereuse, inédite et ambivalente, aux frontières du crime, qui incite le jeune journaliste à entrer dans un jeu dont il ne maîtrise par les règles. À mi-chemin entre le polar mafieux et l'enquête journalistique, Tokyo Vice est aussi un roman initiatique, un témoignage nerveux, à l'humour subtil, sur la société nippone et le choc des cultures.





L'ouvrage sera adapté pour l'écran par J.T. Rogers, dramaturge américain. La mini-série n'a pas encore de date de diffusion, mais sera donc disponible en exclusivité sur le service HBO Max, qui devrait ouvrir en 2020.