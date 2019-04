Toulouse : l'Histoire pour mieux appréhender l'avenir

Histoire à Venir, festival ... by on Scribd

Grâce aux tables rondes, débats, conférences, ateliers, jeux ou encore performances, le festival pourra aborder son thème « En commun ». Les visiteurs auront le temps de s'interroger sur les définitions du « commun ». Ainsi, chacun pourra voir ce qui est partagé et possédé par les différentes sociétés et en déduire ce qui les unit afin de vivre ensemble et de construire un avenir.Le thème est lui-même divisé en deux thématiques : « Histoire et démocratie » et « Écrire l’histoire ». Les rencontres avec les auteur·e·s viendront éclairer le public sur les débats qui traversent l’historiographie et les sciences sociales contemporaines afin de mieux les appréhender : fiscalité, droit, écologie, solidarité, Internet, frontières...Comme lors des précédentes éditions, les activités seront proposées dans de nombreux lieux culturels de la ville. Nous pouvons par exemple citer la pizzeria Belfort, l’université Jean Jaurès, les librairies Ombres Blanches et Floury, le Théâtre Garonne ou la Médiathèque José Cabanis.La liste des intervenants et le programme complet sont consultables ci-dessous :