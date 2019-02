Toulouse nous raconte L'Histoire à venir, 3e édition du festival

Le thème de cette troisième édition sera « En commun ». Le débat politique contemporain est traversé par des questions fondamentales qui renvoient à diverses définitions du « commun » : ce que nous partageons, ce que nous possédons collectivement, ce qui nous unit, ce qui nous permet de vivre ensemble et de construire la société à laquelle nous appartenons.Ces questions, d’une actualité vibrante, s’inscrivent pourtant dans des généalogies longues et des espaces multiples.Pendant 4 jours, chercheuses et chercheurs en histoire, en sciences humaines et sociales ou en philosophie, mais aussi des auteur·e·s et artistes, viendront partager leurs idées, leurs questionnements et leurs recherches à travers conférences, ateliers, échanges et mises en récit originales et inventives.nsemble, ils feront de ce festival le creuset de nouvelles façons d’écrire l’histoire, afin que l’éventail des possibles du passé régénère nos horizons d’avenir.Cette 3e édition de L’histoire à venir ira à la rencontre de toutes et de tous du 23 au 26 mai 2019 dans divers lieux de la ville : le théâtre Garonne, la librairie Ombres Blanches, l’université Jean-Jaurès, le Muséum, la Cinémathèque, le Quai des Savoirs, la Bibliothèque d’Études Méridionales, l’hôtel Dubarry... et bien d’autres.Retrouvez prochainement le programme sur le site Internet