Toulouse Polars du Sud : Carlos Salem reçoit le Prix Violeta Negra

Le prix Violeta Negra qui met en lumière un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud a été attribué à Carlos Salem pour Attends‐moi au ciel (Actes Sud), traduit de l’espagnol (Argentine) par Judith Vernant.

Le résumé de l'éditeur pour Attends‐moi au ciel :

Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la cinquantaine, s'éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à jamais. Brusquement, elle s'aperçoit que son époux n'était pas celui qu'elle croyait. Que l'accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n'en était pas vraiment un. Et que les caisses de l'entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, sauver son patrimoine — et sa peau ! –, Piedad la bigote va devoir s'aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l'espace d'une folle semaine, une femme fatale meurtrière.