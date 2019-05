Toulouse Polars du Sud : en attendant le festival, les sélections 2019

Comme chaque année depuis 2008, le festival Toulouse Polars du Sud réunira les passionnés de romans noirs et policiers ainsi que les professionnels de cet univers le deuxième week-end d'octobre, du 11 au 13. Cette année, ce festival tourné vers les cultures du sud est présidé par le romancier cubain Leonardo Padura et vient de dévoiler les auteurs sélectionnés pour les prix qui y seront remis, notamment le Prix Violeta Negra.



Outre les différents événements organisés au cours du week-end (expositions photos, apéro-littéraire, rallye-enquête, nuit du court métrage noir et policier...), les deux temps forts du festival sont les remises du Prix Violeta Negra et du Prix des Chroniqueurs.Le Prix Violeta Negra, qui récompense un roman noir ou policier traduit d'une langue du sud, sera présidé Jacques Mailhos, traducteur lauréat des prix de traduction Amédée Pichot et Maurice-Edgar-Coindreau.Les ouvrages en lice sont :Maurizio de Giovanni avec Les Pâques du commissaire Ricciardi aux éditions Rivages, traduit par Odile RousseauBoris Quercia avec La légende de Santiago aux éditions Asphalte, traduit par Isabel SiklodiErnesto Mallo avec La conspiration des médiocres aux éditions Rivages, traduit par Olivier HamiltonCarlo Lucarelli avec Le temps des hyènes aux éditions Métailié, traduit par Serge QuadruppaniGioachinno Criacio avec La soie et le fusil aux éditions Métailié, traduit par Serge QuadruppaniAntoinio Manzini avec Un homme seul aux éditions Denoël, traduit par Samuel SfezLe Prix des Chroniqueurs met quant à lui en lumière un roman français. Il récompense lui aussi un roman policier, évalué par un jury composé de blogeurs spécialisés dans le noir (Yan Lespoux, Jean-Marc Laherrère, Carolien de Beneditti, Bruno Provost et Cédric Segapelli).Les six romans sélectionnés sont :Tuer Jupiter de François Médéline (La Manufacture livres)Les mafieuses de Pascale Dietrich (Liana Levi)Pension complète de Jacky Schwaertzmann (Editions du seuil)Requiem pour une République de Thomas Cantaloube (Gallimard)Trois fois la fin du monde de Sophie Divry (Editions Noir sur Blanc)Grise fiord de Gilles Stassard (Editions de Rouergue)Les prix seront décernés le samedi 12 octobre 2019 lors de l’inauguration du 11ème Festival Toulouse Polars du Sud. Par ailleurs, le festival récompense, dans le cadre du prix de l'embouchure, le meilleur polar régional de l'année. Un concours de nouvelle sera également récompensé par le prix Thierry Jonquet.