Tous les goûts, et beaucoup de couleurs, au Salon du livre de Montréal 2018

#SALONLIVREMTL – Dans quelques heures s’ouvrira la 41e édition du Salon du livre de Montréal. ActuaLitté assurera durant ces prochains jours une couverture de l’événement, pour offrir le meilleur de ce que réserve la manifestation. Pour son volet professionnel, autant que pour les lecteurs.









Retour un instant sur cette étrange identité graphique qui incarne le salon. Dévoilée fin août, elle est le fruit du travail de Mélanie Lambrick, illustratrice qui vit à Montréal. La plupart du temps, on peut la trouver dans son studio, où elle se cache de l’humidité ou de la neige avec de copieuses tasses de café et des crayons.

Ses œuvres, on peut les retrouver, entre autres, dans The New York Times, The Washington Post, Reader’s Digest, Fortune Magazine, Paperole et Man Repeller.

Depuis quatre ans maintenant, le salon collabore également avec le studio graphique Principal, chargé de réaliser des identités visuelles. Les deux opérateurs insistent sur la nécessité de valoriser la réalisation d’un illustrateur – cette année, une illustratrice.

Principal s’est d’ailleurs vu remettre le premier trophée remis par l’association Illustration Québec lors des prix Lux 2018, pour la meilleure direction artistique utilisant de l’illustration.

La collaboration entre les designers et l’illustratrice afin de réaliser un projet de design intégré et complet est la clé d’une identité visuelle réussie. La campagne doit être modulaire pour ainsi être déployée autant en affichage dans la ville que diffusée sur les médiums électroniques.



Pour la campagne 2018 du Salon du livre de Montréal, Principal a donc travaillé avec Mélanie Lambrick.



Son style et son ouverture collent à cette approche et ont permis de créer une multitude d’objets illustrés. Combinés de façon ludique et éclatée, ces objets annoncent les couleurs du Salon du livre, soit la diversité, le partage, l’imaginaire, le plaisir, le tout dans un foisonnement d’images et d’idées.



Tous ces éléments appellent à la découverte, à la rencontre et à l’échange, des thèmes chers au Salon du livre de Montréal. La typographie, simple et rigoureuse, vient clarifier le message et mettre en valeur le côté sympathique et accessible des illustrations.

Plus de renseignements.