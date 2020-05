Tout ce qu'on ne s'est jamais dit : un autre livre de Celeste Ng adapté en série

1977, Ohio. Lydia Lee, seize ans, est une élève et une fille modèle. Elle est le grand espoir de son père, d'origine chinoise, qui projette sur elle ses rêves d'intégration, et de sa mère qui espère à travers elle accomplir ses ambitions professionnelles déçues. Mais à quoi rêve Lydia en secret ? Lorsque la police découvre son corps au fond d'un lac, la famille Lee, en apparence si soudée, va affronter ses secrets les mieux gardés, car plus rien ne sera pareil. La disparition de Lydia vire soudainement à l'autopsie familiale. Connaît-on jamais vraiment ses proches ?

Photographie : Reese Witherspoon et Kerry Washington dans Little Fires Everywhere, Hulu

La société de production Annapurna Television a remporté les enchères pour les droits d'adaptation du deuxième roman de Celeste Ng, Everything I Never Told You, publié trois ans avant Little Fires Everywhere. L'autrice elle-même et la société A-Major Media seront elles aussi présentes au rang des producteurs de cette série, dont la date de diffusion n'est pas encore connue.Le résumé de l'éditeur pour Tout ce qu'on ne s'est jamais dit :Tout comme Little Fires Everywhere, Tout ce qu'on ne s'est jamais dit a le potentiel pour créer l'événement, puisque le roman a été traduit en une trentaine de langues.Pour l'instant, le casting ou les conditions de diffusion de la série restent inconnus.via Variety