Tout le palmarès officiel 2018 du Festival de la BD d'Angoulême

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême n'est pas qu'albums dédicacés : le FIBD apporte aussi son lot d'albums primés. Samedi 27 janvier, à 19h, avait lieu la Grande cérémonie de remise des Fauves d'Angoulême, avec en tête le Fauve d'Or, Prix du Meilleur album, décerné à La Saga de Grimr de Jérémie Moreau, publié par les éditions Delcourt.

FAUVE D'OR - PRIX DU MEILLEUR ALBUM

Au XVIIIe siècle, dans une Islande exploitée par le Danemark et confrontée à la misère provoquée par une succession de catastrophes naturelles, un jeune orphelin, Grimr, doit prouver sa valeur. Dessinateur du Singe de Hartlepool et auteur de Max Winson, Jérémie Moreau a reçu le Prix Jeunes Talents au Festival en 2012. Il signe avec La Saga de Grimr un conte épique, dans la lignée des grandes sagas islandaises.



FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX DU PUBLIC CULTURA



La Saga de Grimr de Jérémie Moreau, éditions Delcourt

Dans la Combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne, éditions Dargaud



Marion Montaigne s’est fait connaître il y a près de 10 ans à travers le blog Tu mourras moins bête... mais tu mourras quand même !, décliné en livres et adapté en série animée sur Arte. Avec le même humour ravageur et le plaisir d’expliquer, ce reportage retrace la trajectoire de Thomas Pesquet, le célèbre astronaute français envoyé récemment dans la Station spatiale internationale.



FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX SPÉCIAL DU JURY



Les Amours Suspendues de Marion Fayolle, éditions Magnani



Délicat et sobre, le style de Marion Fayolle impressionne par la poésie de ses phrasés muets et l’éloquence surréaliste de ses métaphores mimées. Pour la première fois, l’autrice introduit des dialogues dans ses planches, comme pour mieux faire danser les corps et chanter les marionnettes de cette comédie musicale dans un tourbillon sentimental et amoureux.

FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX DE LA SÉRIE



Happy Fucking Birthday - Megg, Mogg & Owl, Simon Hanselmann, éditions Misma



Difficile d’imaginer personnages plus déjantés que ceux de Simon Hanselmann ! La structure classique des planches et le dessin d’une grande simplicité apparente ne dissimulent pas la dimension « trash » de cette série inspirée par une enfance difficile, qui permet à son auteur de dépasser des traumatismes personnels tout en provoquant le rire doux-amer du lecteur.



FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX RÉVÉLATION



Beverly de Nick Drnaso, éditions Presque Lune



Élu meilleur livre de l’année 2017 par le Los Angeles Times, Beverly brosse le portrait lucide d’une Amérique d’aujourd’hui, celle de la classe moyenne blanche en proie au désenchantement et au vide existentiel. Avec son graphisme dépouillé et sa narration très maîtrisée, Nick Drnaso évoque Chris Ware ou Daniel Clowes.



FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX JEUNESSE



La guerre de Catherine de Julia Billet et Claire Fauvel, éditions Rue de Sèvres



Un jour, Rachel Cohen est devenue Catherine Colin. C’était en 1941, quand les autorités françaises organisaient des rafles d’enfants juifs. Contrainte de fuir en zone libre pour sauver sa vie, elle décide de photographier ce qu’elle voit et ceux qu’elle croise pour témoigner et résister. Une histoire pleine d’espoir, adaptée du roman de Julia Billet.



FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX DU PATRIMOINE



Je suis Shingo tome 1 de Kazuo Umezu, éditions Le Lézard Noir



Traduit pour la première fois en France, ce monument du manga est paru en 1982 au Japon, à l’aube de l’informatique. Je suis Shingo raconte l’histoire de deux enfants qui tombent amoureux en se liant d’amitié avec un robot d’usine qu’ils animent de leurs sentiments. Un plaidoyer humaniste face à la cruauté du monde des adultes.



FAUVE POLAR SNCF



Jean Doux et le Mystère de la disquette molle de Philippe Valette, éditions Delcourt



Salarié modèle et banal d’une société de broyeuses à papier, Jean Doux découvre, dans le faux plafond d’un débarras, une mallette contenant une disquette molle… Avec son humour parodique, son ton décalé et ses personnages délibérément ringards, cette enquête entraîne le lecteur au cœur du monde dérisoire et sans pitié de l’entreprise contemporaine.



FAUVE D'ANGOULÊME - PRIX DE LA BANDE DESSINÉE ALTERNATIVE



Bien Monsieur. #8, collectif



Bien, monsieur. est une revue de bande dessinée créée en 2015 par Elsa Abderhamani et Juliette Mancini. La revue a pour objet de raconter notre société sans révérence, que ce soit par la dénonciation d’un fait d’actualité ou d’une conduite politique, ou par la narration autobiographique. Au sommaire de Bien Monsieur. #8 : féminisme (Jochen Gerner, Charlotte Melly, Lison Ferné), société (Lucas Ferrero, Pierre Mortel, Oriane Lassus), politique (Juliette Mancini, Elsa Abderhamani et Frédéric Mancini) et environnement (Timothée Gouraud).