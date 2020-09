Traduction : avec ou sans masque, le festival VOVF traduira le monde

La richesse de la littérature en ligne de mire

En cette année si particulière de confinement, d’inquiétude, d’incertitude, fallait-il maintenir la 8e édition du festival VO-VF traduire le monde ? La question se posait naturellement, mais les organisateurs ont finalement peu hésité tant il semblait essentiel – alors que les frontières se ferment les unes après les autres, d’offrir par la voix des traducteurs, l’occasion de les franchir.Maintenu, donc, mais en jauge restreinte, avec 40 personnes par salle et sur réservation pour chaque événement. Les inscriptions seront ouvertes sur le site à compter du 14 septembre. Certaines rencontres seront aussi diffusées en live et d'autres rediffusées durant l'année au cours de séances collectives. Il paraît même qu’on pourra les regarder depuis son jacuzzi avec du champagne. A suivre…Du 2 au 4 octobre prochain, c’est donc une édition exceptionnelle qui se tiendra à Gif-sur-Yvette (Essonne, Paris-Saclay). Exceptionnelle par le contexte mais surtout par la richesse des rencontres et la qualité des intervenant-e-s. Auteurs, traducteurs, éditeurs, professeurs, critiques et penseurs seront là pour envisager toutes les implications et les conséquences du passage d’une langue à l’autre, d’un monde à l’autre, mais surtout donner envie de lire, réfléchir, rêver, s’enthousiasmer. En raison du contexte sanitaire et de la jauge restreinte, certaines rencontres seront diffusées en direct sur les pages Facebook et Youtube du festival.Les organisateurs ont essayé à la fois d’englober la variété de la littérature avec des romans du monde entier, de l’Afrique lusophone aux confins de la Sibérie en passant par l’Inde et la Chine, et de vous emmener à la découverte d’œuvres et d’auteurs remarquables : la Prix Nobel polonaise Olga Tokarczuk, la poésie du nigérian Christopher Okigbo, la science-fiction déjantée de Terry Pratchett, la BD du Maghreb à travers le travail de six dessinateurs/trices d’Algérie, Maroc et Tunisie, les sociétés matriarcales étudiées par Heide Goettner-Abendroth… entre autres trésors, toujours présentés par la voix unique de leurs traducteurs.Avec son dernier roman qui évoque un Japon poétique et intemporel, Muriel Barbery ouvrira les festivités le vendredi soir en compagnie de sa traductrice américaine Alison Anderson, puis le lendemain, le traducteur à l’honneur, Claude Bleton. D’autres grandes voix de la littérature et des sciences humaines, Barbara Cassin, Akira Mizubayashi, Shumona Shina ou encore Ken Bugul, font également le plaisir de venir partager leur amour des langues et leur réflexion.Vo-Vf est aussi l’occasion de rencontrer des éditeurs qui sont naturellement la porte d’entrée en France de la littérature mondiale, les éditions Gallimard et leur prestigieuse collection « Du monde entier» , Au Vent des Iles pour les littératures du Pacifique, Le Tripode ou Présence Africaine qui ont fêté leurs 70 ans.Comme chaque année, les enfants sont à la fête. Le programme qui leur est réservé est consacré aux pays nordiques et offre de belles surprises. Contes, ateliers, animations, entraineront les enfants vers les mystères du grand Nord.Les consignes sanitaires seront respectées (réservations en ligne en raison de la jauge restreinte) mais la fête sera présente tout au long du weekend, avec des lectures, concerts, et notre point d’orgue, la remise pour la 2e année du Prix de la traduction Inalco/Vo-Vf . Et le programme est intégralement consultable ci-dessous – et même à télécharger pour le regarder à tête reposée.